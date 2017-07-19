Уайлдер проведет бой с Ортисом осенью 2017 года
ТАСС, 19 июля. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет защиту титула против кубинца Луиса Ортиса осенью текущего года. Об этом сообщает портал Boxingscene.
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По информации издания, стороны уже пришли к соглашению относительно деталей контракта на бой. Предполагается, что бой пройдет 4 ноября в
31-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге — 38 побед (37 нокаутом). В активе 38-летнего Ортиса, который также является непобежденным боксером, 27 побед (23 нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися.
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