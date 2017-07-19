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https://sport.mail.ru/news/boxing/30428939/
19 июля 2017, 11:07 | Бокс | ТАСС

Гассиев не планирует проводить бой-реванш с Лебедевым

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе и участник Всемирной суперсерии бокса россиянин Мурат Гассиев не планирует проводить бой-реванш с соотечественником Денисом Лебедевым. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Гассиев 3 декабря прошлого года по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. Увеличить
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«Зачем говорить о прошлом, ведь оно уже ушло, — сказал Гассиев. — Сейчас меня ждут лучшие бойцы первого тяжелого веса, а Дениса среди них нет. Значит реванша не будет, моя команда не видела в этом смысла. Денис сам выбрал другой путь, он отличный парень и классный боксер».

В декабре прошлого года Гассиев по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. Лебедев при этом сохранил титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который защитил 9 июня, победив австралийца Марка Флэнэгана.

Гассиев примет участие во Всемирной суперсерии бокса и проведет бой против поляка Кшиштофа Влодарчика.

Всего на его счету 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.
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