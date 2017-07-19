Уайлдер в ноябре может провести бой с Ортисом
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (38−0, 37 КО) может провести следующий поединок с официальным претендентом на титул WBA Super, небитым кубинцем Луисом Ортисом (27−0, 23 КО), сообщает BoxingScene.
Бой может пройти 4 ноября или 14 октября в Бруклине. Арена Barclays Center зарезервирована промоутером Уайлдера, Лу Дибеллой, на эти две даты. Наиболее вероятной датой называется именно 4 ноября.
Уайлдер предыдущий поединок провёл в феврале этого года, когда нокаутировал Джеральда Вашингтона. Луис Ортис последний раз выходил в ринг в декабре 2016 года, тога кубинец легко победил малоизвестного Дэвида Аллена.
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