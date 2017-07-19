Уайлдер в ноябре может провести бой с Ортисом

Бой может пройти 4 ноября или 14 октября в Бруклине. Арена Barclays Center зарезервирована промоутером Уайлдера, Лу Дибеллой, на эти две даты. Наиболее вероятной датой называется именно 4 ноября.

Уайлдер предыдущий поединок провёл в феврале этого года, когда нокаутировал Джеральда Вашингтона. Луис Ортис последний раз выходил в ринг в декабре 2016 года, тога кубинец легко победил малоизвестного Дэвида Аллена.