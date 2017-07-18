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18 июля 2017, 21:51 | Бокс | Sports.kz

Соперник Головкина «Канело» празднует день рождения

18 июля мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) отметил свое 27-летие, сообщает Sports.kz.

18 июля мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) отметил свое 27-<span class=error>летие</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Так «Канело» поздравил твиттер его промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Телеканал HBO, который будет транслировать его бой с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) 16 сентября, также не оставил это событие без внимания.

Отметим, что именно возраст многие журналисты называют одним из главных преимуществ «Канело» в бою с Головкиным, которому уже 35 лет.

Бой Головкин — Альварес состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

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