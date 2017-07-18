Соперник Головкина «Канело» празднует день рождения
18 июля мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) отметил свое 27-летие, сообщает Sports.kz.
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Так «Канело» поздравил твиттер его промоутерской компании Golden Boy Promotions.
Телеканал HBO, который будет транслировать его бой с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) 16 сентября, также не оставил это событие без внимания.
Отметим, что именно возраст многие журналисты называют одним из главных преимуществ «Канело» в бою с Головкиным, которому уже 35 лет.
Бой Головкин — Альварес состоится на «T-Mobile Arena» в
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