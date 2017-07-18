Соперник Головкина «Канело» празднует день рождения

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Так «Канело» поздравил твиттер его промоутерской компании Golden Boy Promotions.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Feliz Cumpleaños <a href="https://twitter.com/Canelo">@Canelo</a>! ???<br><br>RT to wish Canelo a Happy Birthday! ???<a href="https://twitter.com/hashtag/HappyBirthdayCanelo?src=hash">#HappyBirthdayCanelo</a> <a href="https://t.co/1YIYf05lc0">pic.twitter.com/1YIYf05lc0</a></p>— GoldenBoyPromotions (@GoldenBoyBoxing) <a href="https://twitter.com/GoldenBoyBoxing/status/887339788553957377">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Телеканал HBO, который будет транслировать его бой с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) 16 сентября, также не оставил это событие без внимания.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Happy 27th birthday <a href="https://twitter.com/Canelo">@Canelo</a>! Looking forward to <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> on Sept. 16. <a href="https://t.co/mtSujNbohy">pic.twitter.com/mtSujNbohy</a></p>— HBOboxing (@HBOboxing) <a href="https://twitter.com/HBOboxing/status/887366008079605760">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>