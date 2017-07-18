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https://sport.mail.ru/news/boxing/30425970/
18 июля 2017, 21:08 | Бокс | Чемпионат.com

Брэндон Риос: Я не знаю, кто такой Конор Макгрегор

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что во время подготовки к бою с Флойдом Мейвезером чемпион UFC Конор Макгрегор побывал в нокауте.

По слухам, ирландец потерпел крах в спарринге с экс-чемпионом мира по боксу Брэндоном Риосом. Последний в свою очередь отрицает это, заявляя, что даже не знает, кто такой Конор Макгрегор.

«Я не знаю, о чём говорит Варгас. Мир сходит с ума. Я получил множество сообщений и звонков. Мой телефон взрывался, а я даже не знаю, кто это. Честно, я не знаю это. Даже следя за MMA, я не знаю, кто он», — приводит слова Риоса World Boxing News.
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