Брэндон Риос: Я не знаю, кто такой Конор Макгрегор

По слухам, ирландец потерпел крах в спарринге с экс-чемпионом мира по боксу Брэндоном Риосом. Последний в свою очередь отрицает это, заявляя, что даже не знает, кто такой Конор Макгрегор.

«Я не знаю, о чём говорит Варгас. Мир сходит с ума. Я получил множество сообщений и звонков. Мой телефон взрывался, а я даже не знаю, кто это. Честно, я не знаю это. Даже следя за MMA, я не знаю, кто он», — приводит слова Риоса World Boxing News.