Брэндон Риос: Я не знаю, кто такой Конор Макгрегор
Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что во время подготовки к бою с Флойдом Мейвезером чемпион UFC Конор Макгрегор побывал в нокауте.
По слухам, ирландец потерпел крах в спарринге с
«Я не знаю, о чём говорит Варгас. Мир сходит с ума. Я получил множество сообщений и звонков. Мой телефон взрывался, а я даже не знаю, кто это. Честно, я не знаю это. Даже следя за MMA, я не знаю, кто он», — приводит слова Риоса World Boxing News.
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