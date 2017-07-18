Российский боксер Федор Чудинов 22 июля проведет бой в Москве с Барбадильо
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Соперник Федора Чудинова по бою, который пройдет 22 июля на Красной площади в Москве, изменился; российский боксер встретится с аргентинцем Хонатаном Жеронимо Барбадильо, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе промоутерской компании «Патриот».
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Изначально Чудинов, который в субботу проведет первый бой после поражения в поединке за титул WBA (Super) во втором среднем весе с британцем Джорджем Гроувзом, должен был встретиться с мексиканцем Адрианом Луной Флоресом. О причинах замены соперника не сообщается.
В активе 32-летнего Барбадильо 17 побед, три поражения и одна ничья.
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