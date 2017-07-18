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18 июля 2017, 18:43 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Федор Чудинов 22 июля проведет бой в Москве с Барбадильо

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Соперник Федора Чудинова по бою, который пройдет 22 июля на Красной площади в Москве, изменился; российский боксер встретится с аргентинцем Хонатаном Жеронимо Барбадильо, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе промоутерской компании «Патриот».

<em>МОСКВА 18 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr></em> Соперник Федора <span class=error>Чудинова</span> по бою который пройдет 22 июля на Красной площади в Москве изменился; российский боксер встретится с аргентинцем <span class=error>Хонатаном</span> <span class=error>Жеронимо</span> Барбадильо заявили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> промоутерской компании Патриот. Увеличить
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Изначально Чудинов, который в субботу проведет первый бой после поражения в поединке за титул WBA (Super) во втором среднем весе с британцем Джорджем Гроувзом, должен был встретиться с мексиканцем Адрианом Луной Флоресом. О причинах замены соперника не сообщается.

В активе 32-летнего Барбадильо 17 побед, три поражения и одна ничья.
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