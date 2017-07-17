Поветкин вошел в список «чистых» боксеров по версии WBC и VADA

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Согласно информации, тесты Поветкина, сданные по программе «Чистый бокс» в 2017 году, дали отрицательный результат. Согласно отчету, отрицательный результат также показали тесты бывшего чемпиона мира Сергея Ковалева, а также российских боксеров Матвея Коробова и Арифа Магомедова.

При этом, бывший соперник Поветкина Бермейн Стиверн (бой не состоялся в связи с обнаружением в пробе Поветкина остарина — прим. ТАСС) пропустил сдачу тестов. Также тесты не сдавал чемпион Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландец Джозеф Паркер.

В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). После поединка Поветкин также был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF).