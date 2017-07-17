«Кличко нужно подтянуть работу на ближней дистанции»

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Первый бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоялся 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Соперники отправляли друг друга в нокдаун, а в 11-м раунде хозяин ринга поймал украинца ударом снизу и затем окончил дело многоходовой комбинацией. На момент остановки поединка Джошуа лидировал на карточках двух из трех судей. В понедельник стало известно, что команды спортсменов практически договорились о реванше, который предварительно запланирован на ноябрь.

— С Джошуа все понятно: он молодой чемпион в самом расцвете, хочет и может много драться. А зачем этот бой Кличко?

— Как мы помним, в первом поединке Владимир был в полушаге от победы. Сумел хорошо подготовиться и предстал в отличной форме. Точно, одной из лучших за карьеру.

Британец тогда еле-еле отошел от нокдауна. Считаю, украинцу немножко не подфартило.

Он перестраховался, не стал добивать противника сразу. Думал сделать это в следующих раундах, как обычно. И потерял момент.

— То есть украинец идет в новую драку с реальными шансами на успех?

— Разумеется, в первом бою победить ему было проще. Теперь придется сложнее — во многом потому, что Джошуа преодолел психологический барьер. Как ни крути, братья Кличко — это целая эпоха в супертяжелом весе, пришедшая на смену Майку Тайсону. Но сейчас уже Владимиру придется перестраиваться ментально.

— У Кличко больше нет ни титулов, ни возможности влиять на ситуацию. Большая проблема?

— Но и команда Джошуа тоже не будет заказывать музыку. Данная роль отведена телевидению.

Да, Кличко не имеет чемпионского звания, но раскрученное имя у него осталось.

В данном случае пояса всем до лампочки. Как и во многих других сферах, у нас боксер сперва зарабатывает себе имя, а затем оно уже работает на него. Например, Сергей Ковалев тоже упустил титулы. Но высокий интерес обязательно будет к любому его поединку.

— Верно ли связывать поражения Кличко со смертью его многолетнего тренера Эммануэля Стюарда? Специалиста нет почти пять лет, и не сказать, что в указанный период украинец развивался как боксер.

— Несомненно, Стюард оказал большое влияние на Кличко. Его уход не может не сказываться. Однако у Владимира, во-первых, колоссальный опыт, а во-вторых, в углу работают брат Виталий и тренер Джонатан Бэнкс. Не стал бы принижать их значимость в процессе. Тем более Бэнкс был ассистентом Стюарда, прекрасно знает методику и наработки своего наставника. Ко всему прочему, он еще и сам отличный боксер. Такой играющий тренер, кто может и в спарринге постоять.

— Если верить открытым источникам, за выступление на «Уэмбли» каждый получил по 13 миллионов долларов…

— Деньги и теперь будут иметь важнейшее значение — слишком уж серьезные суммы фигурируют на кону.

Очень много зрителей готовы посмотреть поединок по ТВ и на стадионе. Я сильно бы удивился в случае отказа Кличко.

— За первым боем из чаши «Уэмбли» наблюдали 90 тысяч человек, в то время как «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе способна вместить в четыре с половиной раза меньше зрителей.

— Уникально, когда на боксе собирается такое количество народа. Прямо отсыл к временам Джека Демпси, на чьи бои в 1920-е годы приходило по 100 тысяч. Но в наш век высоких технологий для коммерческого успеха шоу важен уже не размер трибун, а качество трансляции. Права на нее будут покупать за немалые деньги.

— Перед Кличко всерьез маячит угроза третьего поражения подряд. Подобная вероятность способна пошатнуть его репутацию, бесспорно, выдающегося боксера?

— Абсолютно нет, ведь украинец проиграл не кому попало, а лучшему супертяжеловесу планеты на данный момент. Джошуа — олимпийский чемпион, побил Кличко в зрелищном поединке и по праву занимает первую строчку во всех рейтингах. А что было бы, выиграй Владимир? Он его реально отпустил. Возможно, не имел навыка добивания, ведь прежде часто побеждал на тихой волне.

Повторюсь, гипотетическое поражение от Джошуа в реванше нисколько не скомпрометирует Кличко в историческом контексте.

— В общем, игра для него стоит свеч?

— Да, если сумеет набрать такие же кондиции.

— В чем ошибся Кличко в первый раз?

— Пропустил апперкот. На мой взгляд, ему не хватило навыков ближнего боя. Он регулярно дрался с более низкими соперниками. Вспомните поединок против Саши Поветкина: Владимир клинчевал, хватал за голову и туловище, норовил ударить снизу. Рослого и атлетичного Джошуа так не обхватишь.

— А как украинцу следует расставить приоритеты в новой подготовке?

— На его месте я бы в оставшееся время подтянул работу вблизи. Постарался бы увеличить мощь ударов. Ну и чуток храбрости можно добавить — тут вспоминается, как Кличко отбегал от соперника в тот раз. Ему нужно вспомнить, кем он был в свои лучшие годы.