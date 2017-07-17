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https://sport.mail.ru/news/boxing/30414393/
17 июля 2017, 21:41 | Бокс | Vesti.kz

Экс-чемпион WBC Баду Джек проведет в бой в андеркарте поединка Мейвезер — МакГрегор

Экс-чемпион WBC швед Баду Джек (21−1−2, 12 КО) выступит на вечере бокса в Лас-Вегасе, в главном бою которого американец Флойд Мейвезер-младший (49−0, 26 КО) встретится с чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором. Об этом сообщает BoxRec.

В январе Джек освободил пояс чемпиона WBC во втором среднем весе, которым владел с апреля 2015 года. Швед теперь будет выступать в полутяжелом дивизионе, а его дебют придется как раз на вечер Мейвезер — МакГрегор, но имя соперника пока неизвестно.

Интересы 33-летнего Джека представляет промоутерская компания Mayweather Promotions, которая принадлежит Флойду Мейвезеру. Швед начал сотрудничество с ним в 2013 году.

Бой Мейвезер — МакГрегор пройдет 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, а в андеркарте будут проводиться только боксерские бои. Первыми участники шоу стали дебютантка Саванна Маршалл из Великобритании и американец Джервонта Дэвис (18−0, 17 КО), который владеет поясом чемпиона IBF во втором полулегком весе и связан контрактом с Mayweather Promotions.
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