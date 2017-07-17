Экс-чемпион WBC Баду Джек проведет в бой в андеркарте поединка Мейвезер - МакГрегор

В январе Джек освободил пояс чемпиона WBC во втором среднем весе, которым владел с апреля 2015 года. Швед теперь будет выступать в полутяжелом дивизионе, а его дебют придется как раз на вечер Мейвезер — МакГрегор, но имя соперника пока неизвестно.

Интересы 33-летнего Джека представляет промоутерская компания Mayweather Promotions, которая принадлежит Флойду Мейвезеру. Швед начал сотрудничество с ним в 2013 году.