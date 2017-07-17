Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с Джошуа
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко еще не принял решения насчет возможного
боя-реванша с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщил промоутер Кличко Том Леффлер, чьи слова приводит портал Seconds Out.
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29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
«Я хотел бы увидеть этот бой, но Владимир еще не принял решения насчет реванша, — сказал Леффлер. — Я думаю, что в первом бою он показал лучший бокс за долгое время, поэтому он способен победить в реванше. Но решение принимать не мне».
Джошуа
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