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https://sport.mail.ru/news/boxing/30412822/
17 июля 2017, 18:15 | Бокс | ТАСС

Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с Джошуа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украинский боксер Владимир Кличко еще не принял решения насчет возможного боя-реванша с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщил промоутер Кличко Том Леффлер, чьи слова приводит портал Seconds Out.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

«Я хотел бы увидеть этот бой, но Владимир еще не принял решения насчет реванша, — сказал Леффлер. — Я думаю, что в первом бою он показал лучший бокс за долгое время, поэтому он способен победить в реванше. Но решение принимать не мне».

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (все нокаутом). На счету Кличко 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.
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IBF официально разрешила британцу Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с Кличко

IBF официально разрешила британцу Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с Кличко

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Международная боксерская федерация (IBF) разрешила британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко; победитель будет обязан провести бой с болгарином Кубратом Пулевым, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.
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