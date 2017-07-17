Эксперт: К сожалению, Головкин и «Канело» не умеют делать шоу, как Мейвезер с МакГрегором
Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна американский эксперт Джо Мак в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что участникам боя за титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину и мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу не хватает задора, присущего чемпиону UFC в легком весе ирландцу Конору МакГрегору и американцу Флойду
Мейвезеру-младшему.
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Видимо, что-то случилось...
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«МакГрегор и Мейвезер умеют показать шоу. Их действия были бесподобны. Вот так и нужно продавать бой. После таких громких и оскорбительных заявлений интерес к поединку возрос. Ни “Канело”, ни Головкин такими качествами не обладают. Оба боксера ведут себя сдержанно и с достоинством. Хотя, думаю, было бы гораздо интереснее, если бы частичка задора МакГрегора передалась конкурентам» , — отметил Джо Мак.
В рамках
Ранее Джо Мак отмечал, что Головкин на
Поединок Мейвезер — МакГрегор пройдет 26 августа, а противостояние Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Оба события примет арена
Добавим, что МакГрегор заявил, что с нетерпением ждет боя Головкин — Альварес, и не исключил возможной встречи с победителем. При этом GGG неоднократно называл поединок ирландца с Мейвезером цирком.
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