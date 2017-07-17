Эксперт: К сожалению, Головкин и «Канело» не умеют делать шоу, как Мейвезер с МакГрегором

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«МакГрегор и Мейвезер умеют показать шоу. Их действия были бесподобны. Вот так и нужно продавать бой. После таких громких и оскорбительных заявлений интерес к поединку возрос. Ни “Канело”, ни Головкин такими качествами не обладают. Оба боксера ведут себя сдержанно и с достоинством. Хотя, думаю, было бы гораздо интереснее, если бы частичка задора МакГрегора передалась конкурентам» , — отметил Джо Мак.

В рамках пресс-тура по раскрутке совместного боя Макгрегор и Мейвезер посетили четыре города: Лос-Анджелес, Торонто, Нью-Йорк и Лондон. По мнению МакГрегора, на каждом из этих мероприятий он «сделал» Мейвезера, причем всухую.

Ранее Джо Мак отмечал, что Головкин на пресс-туре с «Канело» вел себя как победитель.

Поединок Мейвезер — МакГрегор пройдет 26 августа, а противостояние Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Оба события примет арена T-Mobile в Лас-Вегасе.

Добавим, что МакГрегор заявил, что с нетерпением ждет боя Головкин — Альварес, и не исключил возможной встречи с победителем. При этом GGG неоднократно называл поединок ирландца с Мейвезером цирком.