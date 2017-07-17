Украинский чемпион мира WBO Ломаченко бросил вызов всем чемпионам в своей весовой категории
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) раскритиковал поединки других обладателей поясов своего дивизиона и призвал их не избегать объединения чемпионских званий, сообщает SportArena.
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Василий обратился к потенциальным соперникам в своем нынешнем дивизионе через страничку менеджера Эгиса Климаса в Instagram:
«Это касается всех чемпионов во втором полулегком весе. Не делайте этого — вы заставляете наш дивизион выглядеть плохо. Я видел пару ваших боев. Это полный отстой! Люди не будут платить деньги, чтобы увидеть подобное. Наши фанаты будут уходить спать. Давайте объединять титулы и делать наш спорт интересным. В обратном случае я перейду в 135 фунтов, где надеюсь встретиться с настоящими бойцами. Давайте уважать наших болельщиков и доказывать делом свой статус чемпионов!», — отметил украинец в обращении к потенциальным соперникам.
5 августа в
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