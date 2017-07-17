Анализируя предстоящий поединок, ведущий передачи «La Opinión de Bernardo» на телеканале ESPN Бернардо Пилатти сравнивал его с популярным сериалом «Игра престолов» (Game of Thrones) — графика и музыкальное сопровождение были соответствующими.



Пилатти отметил, что если в новом сезоне «Игры престолов» будет «средневековая интрига», то и в бою Головкин — Альварес вряд ли сейчас с уверенностью можно назвать победителя.



«Так кто же в итоге будет сидеть на троне — “Канело” или Головкин? Совсем скоро мы это узнаем!» — сказал ведущий в конце передачи.



Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот бой: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

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