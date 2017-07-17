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https://sport.mail.ru/news/boxing/30411744/
17 июля 2017, 16:37 | Бокс | Sports.kz

Бой Головкин — Альварес сравнили по интриге с «Игрой престолов»

16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) встретится с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

16 сентября на T-Mobile Arena в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super) WBC IBF и IBO Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) встретится с <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Анализируя предстоящий поединок, ведущий передачи «La Opinión de Bernardo» на телеканале ESPN Бернардо Пилатти сравнивал его с популярным сериалом «Игра престолов» (Game of Thrones) — графика и музыкальное сопровождение были соответствующими.

Пилатти отметил, что если в новом сезоне «Игры престолов» будет «средневековая интрига», то и в бою Головкин — Альварес вряд ли сейчас с уверенностью можно назвать победителя.

«Так кто же в итоге будет сидеть на троне — “Канело” или Головкин? Совсем скоро мы это узнаем!» — сказал ведущий в конце передачи.

Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот бой: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

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