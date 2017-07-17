Промоутер Сондерса официально объявил о бое за титул WBO с экс-соперником Головкина
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) в следующем бою встретится с американцем Вилли
Монро-младшим (21−2, 6 КО). Об этом объявил промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского боксера.
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Бой Сондерс — Монро станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене CopperBox в Лондоне. На кону в поединке будет стоять титул WBO.
В эти минуты в Лондоне проходит
Для 27-летнего Сондерса бой против Монро станет второй защитой пояса WBO, который он завоевал после победы над ирландцем Энди Ли (35−3−1, 24 КО) в декабре 2015 года. Изначально его следующим соперником был Автандил Хурцидзе (33−2−2, 22 КО), но июльский поединок с ним был отменен
30-летний Монро во второй раз в карьере будет драться за титул чемпиона мира — в апреле 2015 года он проиграл техническим нокаутом в шестом раунде казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), который тогда успешно защитил пояса WBC (Interim), WBA (Super) и IBO.
Стоит отметить, что 16 сентября пройдет еще один бой за титулы чемпиона мира в среднем весе. В
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