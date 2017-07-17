Промоутер Сондерса официально объявил о бое за титул WBO с экс-соперником Головкина

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Бой Сондерс — Монро станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене CopperBox в Лондоне. На кону в поединке будет стоять титул WBO.

В эти минуты в Лондоне проходит пресс-конференция с участием Сондерса, Монро и их промоутеров. Боксеры уже провели первую дуэль взглядов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">CONFIRMED: <a href="https://twitter.com/bjsaunders_">@bjsaunders_</a> defends his <a href="https://twitter.com/WorldBoxingOrg">@WorldBoxingOrg</a> Middleweight crown vs. <a href="https://twitter.com/WILLIEMONROEJR">@WILLIEMONROEJR</a> at <a href="https://twitter.com/CopperBoxArena">@CopperBoxArena</a> on September 16! <a href="https://t.co/pslzOZf9Xd">pic.twitter.com/pslzOZf9Xd</a></p>— Frank Warren (@frankwarren_tv) <a href="https://twitter.com/frankwarren_tv/status/886914304024424448">17 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Для 27-летнего Сондерса бой против Монро станет второй защитой пояса WBO, который он завоевал после победы над ирландцем Энди Ли (35−3−1, 24 КО) в декабре 2015 года. Изначально его следующим соперником был Автандил Хурцидзе (33−2−2, 22 КО), но июльский поединок с ним был отменен из-за ареста грузина в США по подозрению в связях с мафией из уроженцев стран СНГ.

30-летний Монро во второй раз в карьере будет драться за титул чемпиона мира — в апреле 2015 года он проиграл техническим нокаутом в шестом раунде казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), который тогда успешно защитил пояса WBC (Interim), WBA (Super) и IBO.

Стоит отметить, что 16 сентября пройдет еще один бой за титулы чемпиона мира в среднем весе. В Лас-Вегасе Головкин встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и будет защищать пояса WBA (Super), IBF и IBO.