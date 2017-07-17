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https://sport.mail.ru/news/boxing/30411384/
17 июля 2017, 16:17 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Сондерса официально объявил о бое за титул WBO с экс-соперником Головкина

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) в следующем бою встретится с американцем Вилли Монро-младшим (21−2, 6 КО). Об этом объявил промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского боксера.

Поединок пройдет в одну дату с вечером бокса Головкин — Альварес. Увеличить
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Бой Сондерс — Монро станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на арене CopperBox в Лондоне. На кону в поединке будет стоять титул WBO.

В эти минуты в Лондоне проходит пресс-конференция с участием Сондерса, Монро и их промоутеров. Боксеры уже провели первую дуэль взглядов.

Для 27-летнего Сондерса бой против Монро станет второй защитой пояса WBO, который он завоевал после победы над ирландцем Энди Ли (35−3−1, 24 КО) в декабре 2015 года. Изначально его следующим соперником был Автандил Хурцидзе (33−2−2, 22 КО), но июльский поединок с ним был отменен из-за ареста грузина в США по подозрению в связях с мафией из уроженцев стран СНГ.

30-летний Монро во второй раз в карьере будет драться за титул чемпиона мира — в апреле 2015 года он проиграл техническим нокаутом в шестом раунде казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), который тогда успешно защитил пояса WBC (Interim), WBA (Super) и IBO.

Стоит отметить, что 16 сентября пройдет еще один бой за титулы чемпиона мира в среднем весе. В Лас-Вегасе Головкин встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и будет защищать пояса WBA (Super), IBF и IBO.

Из-за разницы по времени казахстанцы увидят бой Сондерс — Монро в ночь на 17 сентября, а поединок Головкин — Альварес уже утром 17 сентября.
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