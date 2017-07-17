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17 июля 2017, 14:56 | Бокс | Чемпионат.com

Майкл Конлан проведёт следующий бой 22 сентября

Ирландский боксёр Майкл Конлан (3−0, 3 КО), выступающий в категории второго легчайшего веса, проведёт свой следующий поединок 22 сентября в Туксоне (штат Аризона, США), сообщает BoxingScene.

Имя соперника бывшего члена олимпийской сборной Ирландии станет известно позже. Конлан со скандалом ушёл из любительского бокса после Олимпиады-2016, на которой, по его мнению, его засудили в бою с россиянином Владимиром Никитиным.

Конлан выйдет на ринг в рамках турнира, главным событием которого станет бой между чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамиресом и Джесси Хартом.
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