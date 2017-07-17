WBC может санкционировать бой Гарсия-Портер за временный титул
Президент WBC Маурсио Сулейман заявил, что планирует санкционировать бой за временный титул организации в полусреднем весе между бывшими чемпионами мира Дэнни Гарсией и Шоном Портером.
Причиной этого решения стала невозможность скорого проведения защиты полноценного титула WBC Китом Турманом, который восстанавливается после операции на локте. Ожидается, что Турман сможет выйти на ринг не ранее 2018 года.
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