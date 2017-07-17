Макгрегор: В боксёрском сообществе есть большой страх из-за неизвестности

Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Никто не знает, что произойдёт, и поэтому в боксёрском сообществе и в его (Мейвезера) лагере есть большой страх. Они не знают, чего ожидать. Я собраюсь быть совсем другим. Я сражаюсь, а он — боксирует. Столкнутся два мира. Я просто не думаю, что он когда-либо видел что-то подобное. Я не думаю, что в мире бокса люди когда-либо видели такую силу, такую скорость и такой тип движения… Пока вы не увидите традиционный стиль ММА в бою против боксёрского стиля, не можете проводить сравнений. У меня есть преимущество в работе ног на милю вперёд», — цитирует Макгрегора BoxingScene.