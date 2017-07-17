Макгрегор: В боксёрском сообществе есть большой страх из-за неизвестности
Конор Макгрегор уверен, что шокирует боксёрское сообщество, одержав победу над Флойдом
Мейвезером-младшим.
Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в
«Никто не знает, что произойдёт, и поэтому в боксёрском сообществе и в его (Мейвезера) лагере есть большой страх. Они не знают, чего ожидать. Я собраюсь быть совсем другим. Я сражаюсь, а он — боксирует. Столкнутся два мира. Я просто не думаю, что он
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