Почему «Канело» следует превратить противостояние с Головкиным в трилогию
Обозреватель портала Boxingnews24.com Джефф Араноу в своей статье рассказал о сценариях развития поединка между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), после которых боксеры могут устроить реванш или даже трилогию.
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«Реванш или трилогия будут зависеть от того, насколько хорошо выступит «Канело». Если «Канело» победит Головкина, то мы, вероятно, увидим реванш. Если «Канело» проиграет близким решением, возможно, будет
Даже если победит «Канело», реванша не будет, особенно если он «впитает» в себя тяжелые удары по голове от Головкина. Но в идеальном мире боксерская публика увидит три боя между «Канело» и Головкиным. Это, безусловно, принесло бы «Канело» кучу бабла, поскольку сейчас в боксе нет соперников, кроме Головкина, с которым он смог сделать такие деньги. Если «Канело» собирается боксировать еще десять лет или около того, прежде чем выйти на пенсию на пике славы, то в его интересах биться с Головкиным не менее трех раз. С учетом сказанного, трилогия не произойдет, если «Канело» будет нокаутирован или жестко избит, — написал автор.
Напомним, бой между Головкиным и «Канело» состоится 16 сентября в
В их контракте прописан пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только Альварес.
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