Почему «Канело» следует превратить противостояние с Головкиным в трилогию

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«Реванш или трилогия будут зависеть от того, насколько хорошо выступит «Канело». Если «Канело» победит Головкина, то мы, вероятно, увидим реванш. Если «Канело» проиграет близким решением, возможно, будет матч-реванш. Однако если Головкин нокаутирует «Канело», тогда маловероятно, что Golden Boy будет рисковать своей «дойной коровой» и вновь выставлять ее на матч-реванш. Второе поражение от GGG навредит карьере «Канело» и его денежному потенциалу, особенно если это будет нокаут. Если первый бой превратится в избиение «Канело», то второго точно не будет.

Даже если победит «Канело», реванша не будет, особенно если он «впитает» в себя тяжелые удары по голове от Головкина. Но в идеальном мире боксерская публика увидит три боя между «Канело» и Головкиным. Это, безусловно, принесло бы «Канело» кучу бабла, поскольку сейчас в боксе нет соперников, кроме Головкина, с которым он смог сделать такие деньги. Если «Канело» собирается боксировать еще десять лет или около того, прежде чем выйти на пенсию на пике славы, то в его интересах биться с Головкиным не менее трех раз. С учетом сказанного, трилогия не произойдет, если «Канело» будет нокаутирован или жестко избит, — написал автор.

Напомним, бой между Головкиным и «Канело» состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру.

В их контракте прописан пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только Альварес.