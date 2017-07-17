МакГрегор: Я вчистую выиграл у Мейвезера мировой тур. Он даже пару раз был в нокдауне
Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор МакГрегор считает, что он вышел победителем в рамках совместного мирового
пресс-тура с экс-чемпионом мира по боксу в пяти категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим, посвященного их бою.
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Видимо, что-то случилось...
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За четыре дня бойцы посетили четыре города —
«Это совершенно сумасшедший опыт. Это большая честь для меня. Все ведь случилось не за одну ночь. Это результат многих лет упорной работы и самопожертвования. Это потрясает и это вдохновляет.
Считаю, что выиграл (мировой пресс-тур) всухую, со счетом 4−0. Второй раунд в Торонто я выиграл 10−7, Флойд тогда пару раз даже побывал в нокдауне. Один или два дня были ровные, но кто вызывал больше всего интереса? Кто несколько раз становился героем вирусных видео? Это был я и сделал я это благодаря сочетанию нескольких факторов. Считаю, что это было даже не состязание, — приводит слова МакГрегора MMA Junkie.
Напомним, их бой пройдет по правилам бокса и состоится 26 сентября в
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