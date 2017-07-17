МакГрегор: Я вчистую выиграл у Мейвезера мировой тур. Он даже пару раз был в нокдауне

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За четыре дня бойцы посетили четыре города — Лос-Анджелес, Торонто, Нью-Йорк и Лондон. По мнению МакГрегора, на каждом из этих мероприяти1он «сделал» Мейвезера, причем всухую.

«Это совершенно сумасшедший опыт. Это большая честь для меня. Все ведь случилось не за одну ночь. Это результат многих лет упорной работы и самопожертвования. Это потрясает и это вдохновляет.

Считаю, что выиграл (мировой пресс-тур) всухую, со счетом 4−0. Второй раунд в Торонто я выиграл 10−7, Флойд тогда пару раз даже побывал в нокдауне. Один или два дня были ровные, но кто вызывал больше всего интереса? Кто несколько раз становился героем вирусных видео? Это был я и сделал я это благодаря сочетанию нескольких факторов. Считаю, что это было даже не состязание, — приводит слова МакГрегора MMA Junkie.