МакГрегора нокаутировали в боксерском спарринге во время подготовки к бою с Мейвезером
Чемпион UFC в легком весе ирландский боец Конор МакГрегор был нокаутирован в боксерском спарринге во время подготовки к бою с
экс-чемпионом мира по боксу в пяти категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом рассказал бывший чемпион в двух весах американский боксер Джесси Варгас, сославшись на источник, близкий к команде ирландского бойца.
«Он уже побывал в нокауте во время боксерского спарринга. Боксерский мир маленький, у нас узкий круг», — приводит слова Варгаса Bloody Elbow.
При этом ранее МакГрегор на одной из
Бой между МакГрегором и Мейвезером состоится 26 августа в
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