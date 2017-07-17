МакГрегора нокаутировали в боксерском спарринге во время подготовки к бою с Мейвезером

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Об этом рассказал бывший чемпион в двух весах американский боксер Джесси Варгас, сославшись на источник, близкий к команде ирландского бойца.

«Он уже побывал в нокауте во время боксерского спарринга. Боксерский мир маленький, у нас узкий круг», — приводит слова Варгаса Bloody Elbow.

При этом ранее МакГрегор на одной из пресс-конференций заявил, что нокаутирует Мейвезера за четыре раунда. Однако чемпион мира по версии WBO в первом легком весе 29-летний украинец Василий Ломаченко выразил большие сомнения по этому поводу.