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https://sport.mail.ru/news/boxing/30404536/
17 июля 2017, 10:20 | Бокс | Vesti.kz

МакГрегора нокаутировали в боксерском спарринге во время подготовки к бою с Мейвезером

Чемпион UFC в легком весе ирландский боец Конор МакГрегор был нокаутирован в боксерском спарринге во время подготовки к бою с экс-чемпионом мира по боксу в пяти категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим.

Чемпион UFC в легком весе ирландский боец <span class=error>Конор</span> МакГрегор был нокаутирован в боксерском спарринге во время подготовки к бою с <nobr>экс-чемпионом</nobr> мира по боксу в пяти категориях американцем <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мейвезером-младшим.</nobr> Увеличить
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Об этом рассказал бывший чемпион в двух весах американский боксер Джесси Варгас, сославшись на источник, близкий к команде ирландского бойца.

«Он уже побывал в нокауте во время боксерского спарринга. Боксерский мир маленький, у нас узкий круг», — приводит слова Варгаса Bloody Elbow.

При этом ранее МакГрегор на одной из пресс-конференций заявил, что нокаутирует Мейвезера за четыре раунда. Однако чемпион мира по версии WBO в первом легком весе 29-летний украинец Василий Ломаченко выразил большие сомнения по этому поводу.

Бой между МакГрегором и Мейвезером состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет по правилам бокса. Сообщалось, что за этот поединок бойцы получат около 100 миллионов долларов. В США он будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime.
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