К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

О спаррингах с Андре Уордом

— Я улетел в США на свои деньги. Пытался там жить и начать профессиональную карьеру. Было тяжело. Я не мог найти ни тренера, ни менеджера, ни промоутера.

В США я контактировал с Романом Кармазиным. Его пригласили в Сан-Франциско поработать тренером, я поехал с ним. В США я попал к тренеру Эдди Крофту. Он — помощник Вирджила Хантера, тренера Андре Уорда. У нас состоялся разговор. Я объяснил ему, что я — боксер, хочу остаться в США и обучаться местной школе бокса. Он согласился работать вместе со мной.

Потом поступило предложение от Уорда. У него был бой с Александром Брандом. Ему нужен был боксер с русской школой для подготовки к Сергею Ковалеву. Патриотизм патриотизмом, а бизнес бизнесом. Кушать нужно всем. Я согласился.

Когда я приходил к Уорду в зал в первые дни, его команда смотрела на меня как на постороннего. На протяжении недели я просто ездил в зал. Приезжаю, разминаюсь, а Уорд подходит и говорит: «Спаррингов не будет. Я не хочу». И так несколько раз.

Я пожаловался своему тренеру: «Зачем мы сюда приезжаем, если он не хочет спарринговать? Я не клоун. Не красоваться приехал. Если он не хочет — не надо». Он ответил, что нужно потерпеть, пусть покапризничает. «Ты ему нужен», — сказал Крофт.

Через неделю начались спарринги, которые продлились пять недель. В первую неделю, возможно из-за нехватки опыта. Мне было сложно попасть в Уорда. Он постоянно был в движении. У него великолепная защита и я не знал, какой к нему нужен подход.

Но когда ты работаешь с таким соперником, у тебя начинает работать голова. Это самое важное в боксе. Ко второй неделе я уже раскрепостился и понял, что передо мной обычный человек. И подход к нему есть. Он такой: Уорд боится правой руки как огня. Причем у любого боксера. Если он раз пропускает хороший удар справа, он начинает осторожничать. И у меня получалась попадать в него с правой руки.

Когда он работал вторым номером — было тяжело. Я решил спровоцировать его на работу первым номером. Оказалось, что он еще опаснее, когда идет вперед. Меня это очень сильно удивило.

Был момент, когда я в спарринге серьезно повредил голеностоп. Но деньги зарабатывать все равно надо. Я всегда тейпировал ногу. И Уорд это видел. Его отношение всегда было теплым. Он заходил в зал, со всеми здоровался. Спрашивал, как дела. Благодарил после спарринга. Но он видел, как я тейпировал ногу, а во время спарринга несколько раз наступал на нее, что развить атаку. Мне было неприятно, но приходилось терпеть.

Были моменты, когда я подбирал ключи к нему. И сам проводил хорошие атаки и не давал атаковать ему. Это был опыт. Я многое у него взял и перестроил себя под американскую манеру.

О спаррингах с Сергеем Ковалевым

— В лагере Сергея Ковалева всегда была приятная атмосфера. Отношение, понимание, коллектив, все на высшем уровне. Жили в отличных условиях. На каждую команду выделили отдельный дом со всеми условиями.

Тренировочный процесс Сергей контролировал полностью сам. Спарринги проходили три недели. В них чувствовалась его мощь. При подготовке к первому бою, наверное, Сергей пересидел в горах. Ему было тяжело. Ощущалась его усталость. Но он всегда был на позитиве. Он видел себя чемпионом и победителем. И он верил в свою победу, несмотря на усталость.

В спаррингах с Сергеем я ставил себе задачу — ввязаться в ближний бой. Так работал Андре Уорд — входил в инсайд, начинал работать, затем резко разрывал дистанцию. Сергей долго привыкал к такой тактике, но потом начал меня подлавливать. И я чувствовал его силу, несмотря на то, что он пересидел в горах.

Роль Джексона? Он просто держал «лапы». Я видел только это.

При подготовке Сергея ко второму бою с Уордом, подготовка отличалась. Этот сбор запомнился мне еще сильнее. Вся команда была одной большой семьей. Я ничего подобного не видел.

У Ковалева было два спарринг-партнера: я и Даниил Швед. Сергей нас «разбирал». На первом сборе я ему еще мог что-то противопоставить, а на втором сборе Ковалев был наголову сильнее. Он был свеж, заряжен, в его глазах была спортивная злость и жажда победы. И все это проявлялось на спаррингах.

Я ни капли не сомневался, что Сергей выиграет. Я не видел такого в глазах Уорда, когда работал с ним. Ковалев намного прибавил по сравнению с первым сбором. Он сделал корректировки. И так мы проработали три недели.

На этот раз Джексон более активно подсказывал и принимал участие в тренировочном процессе.

Я был настолько впечатлен формой Сергея, что не сомневался, что его хватит и на 20 раундов.

О боях Ковалев — Уорд

— Первый бой Ковалев выиграл. Он устал после пятого раунда, но бой выиграл. Все великие боксеры США с этим согласились. Даже если учесть, что бой был равным, чемпионские пояса так не отбирают.

Претендент должен быть «голодным». Он должен проявить себя. В первом бою Андре Уорда этого не сделал. Мы видели, каким был его взгляд, когда судьи объявили его победу. Он был немного в шоке. Что поделаешь? Кому руку подняли, тот и победил. И винить никого не надо. Нужно сделать работу над ошибками. Сергей именно так и поступил.

Что касается второго боя, думаю, что Ковалев немного недооценил Уорда. Дело именно в этом, а не в том, как Сергей был готов. Уорд боксировал грязно, да. Этим он хотел вывести Ковалева из себя. Это тактика и она многое дает. Уорд сделал то, что хотел сделать.

К тому же Андре Уорд прибавил в физическом плане. По сравнению с первым разом мы увидели, что он был полностью готов к бою. Уорд показал умный бокс. Победителя не судят. Уорд выиграл бой грязно, но он его выиграл. Может, он даже провел лучший бой в карьере.

Последний удар был ниже пояса, но в боксе часто такое бывает.

Теперь я надеюсь, что Ковалев заберет пояс у Адониса Стивенсона и будет третий бой с Уордом, в котором он проявит русский мужской характер.

Сергей внесет коррективы. Он не примитивный боксер, как многие считают. Он работает с дальней дистанции, он работает вторым номером. Да, у него мало комбинаций, но его задача — выдернуть соперника и попасть. Если однообразный и примитивный боксер стал чемпионом мира, и к тому же еще взял три титула, перед ним просто надо снять шляпу.

О том, закончился ли Ковалев как боксер

— Я так не считаю. Мы можем вспомнить Бернарда Хопкинса, который боксировал до 50 лет. Сергею сейчас нужно очень хорошо отдохнуть и привести мысли в порядок. У него был хороший лагерь и у него был хороший тренер, который подсказывал. Не идеальный, но если бы Сергей ему не верил, его бы не было в углу, а он был.

Уверен, что в ближайшее время Ковалев все исправит и вернется в хорошую форму. И докажет, что все еще находится на чемпионском уровне.