— «Канело» — контрпанчер с хорошими боксерскими навыками, но фаворитом этого боя я вижу GGG. Просто он уже давно дерется в 160 фунтах, в то время как для «Канело» это будет только первый бой в этом весе. Расклад для Головкина в этом бою не изменится по сравнению с его тридцатью семью предыдущими поединками, — считает Лэмпли.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.