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https://sport.mail.ru/news/boxing/30400789/
16 июля 2017, 13:06 | Бокс | Sports.kz

Комментатор HBO назвал фаворита боя Головкин — Альварес

Комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли прокомментировал в интервью EsNews предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Комментатор телеканала HBO Джим <span class=error>Лэмпли</span> прокомментировал в интервью EsNews предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) с <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— «Канело» — контрпанчер с хорошими боксерскими навыками, но фаворитом этого боя я вижу GGG. Просто он уже давно дерется в 160 фунтах, в то время как для «Канело» это будет только первый бой в этом весе. Расклад для Головкина в этом бою не изменится по сравнению с его тридцатью семью предыдущими поединками, — считает Лэмпли.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

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