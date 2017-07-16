Комментатор HBO назвал фаворита боя Головкин — Альварес
Комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли прокомментировал в интервью EsNews предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— «Канело» — контрпанчер с хорошими боксерскими навыками, но фаворитом этого боя я вижу GGG. Просто он уже давно дерется в 160 фунтах, в то время как для «Канело» это будет только первый бой в этом весе. Расклад для Головкина в этом бою не изменится по сравнению с его тридцатью семью предыдущими поединками, — считает Лэмпли.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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