Берчельт: С радостью встретился бы с Ломаченко

«Я знал, что в этом бою поможет победить ум. Миура — воин, и он дрался до самого конца. Он продолжал идти вперёд даже когда пропускал удары, которые потрясали его. Я знал, что буду драться с экс-чемпионом, потому хорошо подготовился.

Что касается моего будущего, то я хочу сражаться с лучшими. Я провёл поединки с двумя лучшими бойцами в своей весовой категории — Варгасом и Миурой. Так что с радостью встретился бы с Ломаченко, — приводит слова мексиканца BoxingScene.