Берчельт: С радостью встретился бы с Ломаченко
Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигель Берчельт прокомментировал победный поединок с Такаши Миурой, а также заявил, что не против провести объединительный бой с чемпионом по версии WBO Василием Ломаченко.
«Я знал, что в этом бою поможет победить ум. Миура — воин, и он дрался до самого конца. Он продолжал идти вперёд даже когда пропускал удары, которые потрясали его. Я знал, что буду драться с
Что касается моего будущего, то я хочу сражаться с лучшими. Я провёл поединки с двумя лучшими бойцами в своей весовой категории — Варгасом и Миурой. Так что с радостью встретился бы с Ломаченко, — приводит слова мексиканца BoxingScene.
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