Чемпион UFC хочет поединок Макгрегора с победителем боя Головкин — Альварес
Чемпион UFC Деметриус Джонсон поделился мнением о шансах своего коллеги Конора Макгрегора в бою с американским боксером Флойдом
Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.
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— Я ставлю на Конора. Если он выйдет на ринг свирепым, то сможет сделать свою работу. Трудно сказать, что будет потом. Надеюсь, после того, как он нокаутирует Флойда, он пойдет прямо к победителю боя GGG — «Канело», — сказал Джонсон в интервью TMZ Sports.
Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в
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