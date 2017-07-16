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https://sport.mail.ru/news/boxing/30400272/
16 июля 2017, 11:25 | Бокс | Sports.kz

Чемпион UFC хочет поединок Макгрегора с победителем боя Головкин — Альварес

Чемпион UFC Деметриус Джонсон поделился мнением о шансах своего коллеги Конора Макгрегора в бою с американским боксером Флойдом Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.

Чемпион UFC Деметриус <span class=error>Джонсон</span> поделился мнением о шансах своего коллеги <span class=error>Конора</span> Макгрегора в бою с американским боксером <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мэйвезером-младшим</nobr> (49−0 26 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Я ставлю на Конора. Если он выйдет на ринг свирепым, то сможет сделать свою работу. Трудно сказать, что будет потом. Надеюсь, после того, как он нокаутирует Флойда, он пойдет прямо к победителю боя GGG — «Канело», — сказал Джонсон в интервью TMZ Sports.

Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, а спустя три недели, 16 сентября, там же встретятся Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и Сауль Альварес (49−0, 26 КО).

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