— Я ставлю на Конора. Если он выйдет на ринг свирепым, то сможет сделать свою работу. Трудно сказать, что будет потом. Надеюсь, после того, как он нокаутирует Флойда, он пойдет прямо к победителю боя GGG — «Канело», — сказал Джонсон в интервью TMZ Sports.



Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, а спустя три недели, 16 сентября, там же встретятся Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и Сауль Альварес (49−0, 26 КО).