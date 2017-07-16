Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30400206/
16 июля 2017, 11:16 | Бокс | Чемпионат.com

Браун хочет боя со Стивенсоном

Минувшей ночью проспект полутяжёлого веса Маркус Браун (20−0, 15КО) легко одолел Шона Монагана (28−1, 17 КО).

После завершения боя победитель заявил, что хотел бы встречи с чемпионом мира по версии WBC Адонисом Стивенсоном (29−1, 24 КО).

«Я могу сказать, что потряс Монагана, но при этом я не спешил. Я взял нужное время и расставил всё по своим местам. Для меня было честью участвовать в этом вечере бокса. Я рад, что сегодня у меня появились новые фанаты, мне нужно продолжать двигаться вперёд. Теперь в следующем бою я хочу встретиться со Стивенсоном», — цитирует Брауна BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера