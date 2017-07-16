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https://sport.mail.ru/news/boxing/30400157/
16 июля 2017, 11:10 | Бокс | Vesti.kz

Поляк Артур Шпилька проиграл нокаутом своему соотечественнику Адаму Ковнацки

В США в польском «дерби ненависти» малоизвестный на большом ринге супертяжеловес (свыше 90,7 кг) Адам Ковнацки (16−0, 13 КО) брутально забил в четвертом раунде экс-претендента на мировой титул Артура Шпильку (20−3, 15 КО), для которого это поражение стало третьим жестким досрочным из трех, сообщает vRINGe.com.

Бой завершился в четвертом раунде. Увеличить
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Шпилька пробовал работать из-за джеба в первом раунде, а Ковнацки пытался запереть более мелкого оппонента в углу, и так уже «разгрузиться». Противостояние шло на равных, ни у кого не было какого-либо преимущества.

За пару раундов Артур набил противнику гематому на левом глазу, но месть за это была жестче: в конце третьего раунда Адам все же нашел противника силовыми ударами и потряс.

В начале четвертого Ковнацки банально разбил нос оппоненту, а затем все же догнал пытавшегося отбоксировать критические мгновения Шпильку. Нокдаун. Бой продолжился, но недолго: Артура жестко сбили на настил ринга еще раз. Теперь рефери увидел достаточно, прекратив поединок. ТКО 4.
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