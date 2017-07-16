Поляк Артур Шпилька проиграл нокаутом своему соотечественнику Адаму Ковнацки

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Шпилька пробовал работать из-за джеба в первом раунде, а Ковнацки пытался запереть более мелкого оппонента в углу, и так уже «разгрузиться». Противостояние шло на равных, ни у кого не было какого-либо преимущества.

За пару раундов Артур набил противнику гематому на левом глазу, но месть за это была жестче: в конце третьего раунда Адам все же нашел противника силовыми ударами и потряс.

В начале четвертого Ковнацки банально разбил нос оппоненту, а затем все же догнал пытавшегося отбоксировать критические мгновения Шпильку. Нокдаун. Бой продолжился, но недолго: Артура жестко сбили на настил ринга еще раз. Теперь рефери увидел достаточно, прекратив поединок. ТКО 4.