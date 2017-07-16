Мигель Берчельт провел успешную защиту титула в поединке с Такаши Миуру
В США чемпион мира по версии WBC в первом легком весе 25-летний мексиканец Мигель Берчельт провел первую защиту титула против бывшего обладателя этого пояса японца Такаши Миуры, передает корреспондент Vesti.kz.
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Поединок продлился все 12 раундов, на протяжении которых Берчельт выглядел лучше Миуры, уступавшего мексиканцу, прежде всего, в точности ударов. Сей факт не остался незамеченным судьями, которые отдали предпочтение Мигелю: 116−111, 119−108 и 120−109.
Мигель Берчельт — мексиканский
Такаши Миура потерпел третье поражение в карьере. На его счету 36 боев (31 победа, две ничьих).
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