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https://sport.mail.ru/news/boxing/30399637/
16 июля 2017, 8:40 | Бокс | Vesti.kz

Мигель Берчельт провел успешную защиту титула в поединке с Такаши Миуру

В США чемпион мира по версии WBC в первом легком весе 25-летний мексиканец Мигель Берчельт провел первую защиту титула против бывшего обладателя этого пояса японца Такаши Миуры, передает корреспондент Vesti.kz.

Это был 32-й бой мексиканского боксера на профессиональном ринге. Увеличить
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Поединок продлился все 12 раундов, на протяжении которых Берчельт выглядел лучше Миуры, уступавшего мексиканцу, прежде всего, в точности ударов. Сей факт не остался незамеченным судьями, которые отдали предпочтение Мигелю: 116−111, 119−108 и 120−109.

Мигель Берчельт — мексиканский боксер-профессионал, выступающий во второй полулегкой весовой категории. Чемпион мира по версии WBC (2017- н.в.) и временный чемпион мира по версии WBO (2016 — н.в.) во втором полулегком весе. В пассиве имеет одно поражение. На ринге провел 32 боя (31 победа).

Такаши Миура потерпел третье поражение в карьере. На его счету 36 боев (31 победа, две ничьих).
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