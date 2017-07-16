Мигель Берчельт провел успешную защиту титула в поединке с Такаши Миуру

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Поединок продлился все 12 раундов, на протяжении которых Берчельт выглядел лучше Миуры, уступавшего мексиканцу, прежде всего, в точности ударов. Сей факт не остался незамеченным судьями, которые отдали предпочтение Мигелю: 116−111, 119−108 и 120−109.

Мигель Берчельт — мексиканский боксер-профессионал, выступающий во второй полулегкой весовой категории. Чемпион мира по версии WBC (2017- н.в.) и временный чемпион мира по версии WBO (2016 — н.в.) во втором полулегком весе. В пассиве имеет одно поражение. На ринге провел 32 боя (31 победа).

Такаши Миура потерпел третье поражение в карьере. На его счету 36 боев (31 победа, две ничьих).