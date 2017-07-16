Омар Фигероа за три раунда расправился с Робертом Герреро

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В первом раунде Роберт сходу взялся за дело, когда попер на противника и не давал тому пространства, чтобы действовать эффективно. Герреро наседал и был более-менее успешен в этом.

Омар поквитался за это во втором, уронив ветерана в нокдаун левым апперкотом. Герреро поднялся и пошел в рубку, завязалась драка. В открытом махаче Фигероа был лучше, отправив Роберта на настил ринга еще два раза.

В начале третьего ветеран снова пошел вперед с открытым забралом, запер Омара в углу, однако тут же получил еще один нокдаун, когда Фигероа «отмахнулся» в ответ.

Едва бой продолжился, Омар поставил в нем жирную точку, опрокинув противника в пятый раз ударом в туловище. ТКО 3.