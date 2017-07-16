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https://sport.mail.ru/news/boxing/30399460/
16 июля 2017, 8:23 | Бокс | Vesti.kz

Омар Фигероа за три раунда расправился с Робертом Герреро

Похоже, карьера экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Роберта Герреро (33−6−1, 18 КО) на высшем уровне закончена. Только что бывший обладатель пояса WBC в легком весе Омар Фигероа (27−0−1, 19 КО), недавно перешедший в полусредний вес (до 66,7 кг), уничтожил его за три раунда, сообщает в vRINGe.com.

При этом начало боя осталось за Герреро. Увеличить
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В первом раунде Роберт сходу взялся за дело, когда попер на противника и не давал тому пространства, чтобы действовать эффективно. Герреро наседал и был более-менее успешен в этом.

Омар поквитался за это во втором, уронив ветерана в нокдаун левым апперкотом. Герреро поднялся и пошел в рубку, завязалась драка. В открытом махаче Фигероа был лучше, отправив Роберта на настил ринга еще два раза.

В начале третьего ветеран снова пошел вперед с открытым забралом, запер Омара в углу, однако тут же получил еще один нокдаун, когда Фигероа «отмахнулся» в ответ.

Едва бой продолжился, Омар поставил в нем жирную точку, опрокинув противника в пятый раз ударом в туловище. ТКО 3.
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