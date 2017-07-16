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https://sport.mail.ru/news/boxing/30399420/
16 июля 2017, 8:23 | Бокс | Vesti.kz

Оказавшийся в начале боя в нокдауне Салливан Баррера победил Джо Смита-младшего

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера (20−1, 14 КО) прервал впечатляющую прошлогоднюю победную поступь американца Джо Смита-младшего (23−2, 19 КО), несмотря на то, что уже в первом раунде познакомился с убедительными аргументами соперника, пишет vRINGe.com.

Бой был за титул интернационального чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе (до 794 кг). Увеличить
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Баррера сразу отметился несколькими хорошим попаданиями, но Смит не остался в долгу и отправил кубинца в нокдаун прямым в голову уже на старте поединка. Несмотря на это, Салливан не упустил инициативу из рук и в дальнейшем записывал на свой счет раунд за раундом, перебивая и перерабатывая американца.

На удивление, Джо предпочел не драться на встречных курсах, а работал вторым номером, и получалось у него это, откровенно говоря, не лучшим образом. Американец превратился в принимающую сторону, но не обезопасил себя от кинжальных атак соперника, особенно справа. Время от времени Смит взрывался резкой сменой курса, но даже когда Баррера чувствовал его попадания, развить момент Джо не удавалось — кубинец своевременно клинчевал и восстанавливался.

Бой, в последний момент измененный промоутерами с 12-раундового на 10-раундовый, завершился победой нового интернационального чемпиона по версии WBC Салливана со счетом 97−92, 97−92 и 96−93.
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