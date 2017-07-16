Крис Юбенк победил Артура Абрахама в бою за титул чемпиона мира IBO
ТАСС, 16 июля. Британец Крис Юбенк одержал победу над немцем Артуром Абрахамом в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 76,2 кг.
Бой, прошедший в Лондоне, завершился победой 27-летнего британца единогласным решением судей — 120:108, 118:110, 118:110.
Теперь в активе Юбенка 25 побед (19 — нокаутом) и одно поражение. На счету 37-летнего Абрахама 46 побед (30 — нокаутом) и шесть поражений. Юбенк завоевал последнюю путевку во Всемирную суперсерию бокса среди бойцов второго среднего веса.
Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди
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