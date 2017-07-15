«Астана Арланс» победил «Куба Домадорес» в финале и стал самым титулованным клубом WSB
«Астана Арланс» одержал волевую победу над командой «Куба Домадорес» в финале седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Исход противостояния решился в дополнительном, 11-м поединке в весовой категории до 52 килограммов, где встречались Олжас Байниязов и Фрэнк Залдивар.
В этой паре победу одержал казахстанский боксер, который и принес «арланам» победное, шестое очко (6−5). При этому по ходу финала «Астана Арланс» уступал в счете 2−5 и был в шаге от поражения.
Таким образом, «Астана Арланс» в третий раз в своей истории стал чемпионом и самым титулованным клубом WSB. До этого финала на счету «арланов» и кубинцев было по два чемпионства.
В составе новоиспеченных чемпионов свои бои в финале также выиграли — Асланбек Шымбергенов, Закир Сафиуллин, Олжас Бокаев, Темиртас Жусупов и Ильяс Сулейменов.
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