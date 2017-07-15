«Астана Арланс» сравнял счет с «Куба Домадорес» и перевел финал WSB в дополнительный 11-й бой
Казахстанский клуб «Астана Арланс» сравнял счет во встрече с «Куба Домадорес» в рамках финала седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В десятом поединке противостояния в весовой категории до 69 килограммов встречались Асланбек Шымбергенов и Роньель Иглесиас. В этой паре победу одержал казахстанский боксер.
Таким образом, счет стал равным 5−5. При этом по ходу противостояния «арланы» проигрывали в три очка и были в шаге от поражения.
Чемпион седьмого сезона WSB будет определен по итогам дополнительного 11-го боя, в котором встретятся Олжас Байниязов и Фрэнк Залдивар (до 52 килограммов).
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