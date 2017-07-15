Сафиуллин до минимума сократил разрыв «Astana Arlans» от «Cuba Domadores»
В девятом бою финального противостояния WSB «Astana Arlans» — «Cuba Domadores» на ринг вышли Закир Сафиуллин и Лазаро Альварес, в весовой категории до 60 килограммов, пишет Sports.kz.
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Сафиуллин оказался сильнее — 2:1 (46:47, 47:46, 47:46).
Таким образом, «Cuba Domadores» ведет 5:4.
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