Жусупов из «Астана Арланс» выиграл стартовый бой финала WSB с «Куба Домадорес»
Казахстанский боксер Темиртас Жусупов из команды «Астана Арланс» выиграл стартовый поединок в финальной встрече Всемирной серии бокса (WSB) с «Куба Домадорес», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В весовой категории до 49 килограммов Жусупов встречался Йоханусом Аргилагосом. Казахстанский боксер с первых минут боя захватил инициативу на правах хозяина ринга, постепенно развивая свой успех.
Однако в третьем раунде Аргилагос сумел переломить ход поединка и перебоксировать соперника, оставив раунд за собой. В следующей трехминутке Жусупов «наверстал» упущенное, а после довел поединок до своей победы.
Таким образом, «Астана Арланс» повела в счете 1−0.
Добавим, что финал WSB проходит в Астане. «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» выявят самую титулованную команду турнира — на счету обеих по два чемпионства.
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