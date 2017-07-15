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https://sport.mail.ru/news/boxing/30395690/
15 июля 2017, 13:11 | Бокс | Vesti.kz

Жусупов из «Астана Арланс» выиграл стартовый бой финала WSB с «Куба Домадорес»

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов из команды «Астана Арланс» выиграл стартовый поединок в финальной встрече Всемирной серии бокса (WSB) с «Куба Домадорес», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В весовой категории до 49 килограммов Жусупов встречался Йоханусом Аргилагосом. Казахстанский боксер с первых минут боя захватил инициативу на правах хозяина ринга, постепенно развивая свой успех.

Однако в третьем раунде Аргилагос сумел переломить ход поединка и перебоксировать соперника, оставив раунд за собой. В следующей трехминутке Жусупов «наверстал» упущенное, а после довел поединок до своей победы.

Таким образом, «Астана Арланс» повела в счете 1−0.

Добавим, что финал WSB проходит в Астане. «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» выявят самую титулованную команду турнира — на счету обеих по два чемпионства.

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