Жусупов из «Астана Арланс» выиграл стартовый бой финала WSB с «Куба Домадорес»

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В весовой категории до 49 килограммов Жусупов встречался Йоханусом Аргилагосом. Казахстанский боксер с первых минут боя захватил инициативу на правах хозяина ринга, постепенно развивая свой успех.

Однако в третьем раунде Аргилагос сумел переломить ход поединка и перебоксировать соперника, оставив раунд за собой. В следующей трехминутке Жусупов «наверстал» упущенное, а после довел поединок до своей победы.

Таким образом, «Астана Арланс» повела в счете 1−0.

Добавим, что финал WSB проходит в Астане. «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» выявят самую титулованную команду турнира — на счету обеих по два чемпионства.