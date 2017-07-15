Мейвезер дал слово, что навсегда завершит карьеру после боя с МакГрегором

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«Это мой последний бой. Я делал это годами, боксировал и путешествовал. Я даю слово, что встреча с МакГрегором — последний бой. Я думал, что таковым станет противостояние с Пакьяо, но я все еще в деле, и это хороший бизнес.

Думаю, наша схватка с МакГрегором чем-то напоминает встречу Пакьяо и Хорна. Никто не давал последнему ни единого шанса, но теперь он чемпион мира. В боксе может произойти все, что угодно, — цитирует Мейвезера «Чемпионат».

Напомним, что Мейвезер и МакГрегор провели уже три пресс-конференции в рамках медиатура. Бойцы посетили Лос-Анджелес, Торонто и Нью-Йорк.