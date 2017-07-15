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https://sport.mail.ru/news/boxing/30394618/
15 июля 2017, 11:23 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезер дал слово, что навсегда завершит карьеру после боя с МакГрегором

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший (49−0, 26 КО) в очередной раз подчеркнул, что поединок со звездой UFC Конором МакГрегором станет последним в его карьере.

Боксер рассчитывал сделать это еще после боя с <span class=error>Пакьяо</span>. Увеличить
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«Это мой последний бой. Я делал это годами, боксировал и путешествовал. Я даю слово, что встреча с МакГрегором — последний бой. Я думал, что таковым станет противостояние с Пакьяо, но я все еще в деле, и это хороший бизнес.

Думаю, наша схватка с МакГрегором чем-то напоминает встречу Пакьяо и Хорна. Никто не давал последнему ни единого шанса, но теперь он чемпион мира. В боксе может произойти все, что угодно, — цитирует Мейвезера «Чемпионат».

Напомним, что Мейвезер и МакГрегор провели уже три пресс-конференции в рамках медиатура. Бойцы посетили Лос-Анджелес, Торонто и Нью-Йорк.

Бой Мейвезер — МакГрегор пройдет по правилам бокса 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime.
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