Мейвезер дал слово, что навсегда завершит карьеру после боя с МакГрегором
Бывший чемпион мира по боксу Флойд
Мейвезер-младший (49−0, 26 КО) в очередной раз подчеркнул, что поединок со звездой UFC Конором МакГрегором станет последним в его карьере.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это мой последний бой. Я делал это годами, боксировал и путешествовал. Я даю слово, что встреча с МакГрегором — последний бой. Я думал, что таковым станет противостояние с Пакьяо, но я все еще в деле, и это хороший бизнес.
Думаю, наша схватка с МакГрегором
Напомним, что Мейвезер и МакГрегор провели уже три
Бой Мейвезер — МакГрегор пройдет по правилам бокса 26 августа на арене
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