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15 июля 2017, 10:28 | Бокс | Sports.kz

Эксперт назвал самого мощного панчера среди соперников Головкина

Телекомментатор ESPN Дэн Рафаэль поделился мнением о том, кто из прошлых или будущих соперников Геннадия Головкина имеет наиболее мощный удар, сообщает Sports.kz.

Телекомментатор <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Дэн</span> Рафаэль поделился мнением о том кто из прошлых или будущих соперников Геннадия <span class=error>Головкина</span> имеет наиболее мощный удар сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Самый большой панчер, с которым встречался или встретится Головкин? Я бы назвал Лемье.
— Я бы с тобой согласился, — написал в своем чате журналист.

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