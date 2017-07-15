Эксперт назвал самого мощного панчера среди соперников Головкина
Телекомментатор ESPN Дэн Рафаэль поделился мнением о том, кто из прошлых или будущих соперников Геннадия Головкина имеет наиболее мощный удар, сообщает Sports.kz.
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— Самый большой панчер, с которым встречался или встретится Головкин? Я бы назвал Лемье.
— Я бы с тобой согласился, — написал в своем чате журналист.
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