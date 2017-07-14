Боксеры «Астана Арланс» и «Кубы Домадорес» едва не подрались во время взвешивания в WSB
Боксеры клубов «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» прошли перед финалом Всемирной серии бокса (WSB) официальную церемонию взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.
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В финальной встрече запланированы 10 основных поединков и один дополнительный (в случае ничейного результата). Ранее команды обнародовали составы команд.
Во время процедуры взвешивания «зажгли» боксеры первой пары — легковесы Темиртас Жусупов и Йоханус Аргилагос. Спортсмены были готовы начать поединок во время «дуэли взглядов».
Провоцировал своего визави и Фрэнк Залдивар — он «играл» языком перед лицом Олжаса Байниязова.
До 49 килограммов — Темиртас Жусупов — Йоханус Аргилагос;
До 52 килограммов — Олжас Саттыбаев — Йосбани Вейтиа;
До 56 килограммов — Ильяс Сулейменов — Хавьер Ибаньес;
До 60 килограммов — Закир Сафиуллин — Лазаро Альварес;
До 64 килограммов — Дилмурат Мижитов — Энди Круз;
До 69 килограммов — Асланбек Шымбергенов — Роньель Иглесиас;
До 75 килограммов — Абильхан Аманкул -Арлен Лопес;
До 81 килограмма — Арман Рысбек — Хулио Ла Крус;
До 91 килограмма — Антон Пинчук — Эрисланди Савон;
Свыше 91 килограмма — Олжас Бокаев — Йоандри Тоирак.
Дополнительный бой — до 52 килограммов — Олжас Байниязов — Фрэнк Залдивар.
Напомним, финальная встреча клубов «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» во Всемирной серии бокса (WSB) пройдет в столице Казахстана 15 июля. Матчевая встреча пройдет в ЛД «Казахстан» и начнется в 15:00.
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