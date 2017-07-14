Боксеры «Астана Арланс» и «Кубы Домадорес» едва не подрались во время взвешивания в WSB

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В финальной встрече запланированы 10 основных поединков и один дополнительный (в случае ничейного результата). Ранее команды обнародовали составы команд.

Во время процедуры взвешивания «зажгли» боксеры первой пары — легковесы Темиртас Жусупов и Йоханус Аргилагос. Спортсмены были готовы начать поединок во время «дуэли взглядов».

Провоцировал своего визави и Фрэнк Залдивар — он «играл» языком перед лицом Олжаса Байниязова.

До 49 килограммов — Темиртас Жусупов — Йоханус Аргилагос;

До 52 килограммов — Олжас Саттыбаев — Йосбани Вейтиа;

До 56 килограммов — Ильяс Сулейменов — Хавьер Ибаньес;

До 60 килограммов — Закир Сафиуллин — Лазаро Альварес;

До 64 килограммов — Дилмурат Мижитов — Энди Круз;

До 69 килограммов — Асланбек Шымбергенов — Роньель Иглесиас;

До 75 килограммов — Абильхан Аманкул -Арлен Лопес;

До 81 килограмма — Арман Рысбек — Хулио Ла Крус;

До 91 килограмма — Антон Пинчук — Эрисланди Савон;

Свыше 91 килограмма — Олжас Бокаев — Йоандри Тоирак.

Дополнительный бой — до 52 килограммов — Олжас Байниязов — Фрэнк Залдивар.

Напомним, финальная встреча клубов «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» во Всемирной серии бокса (WSB) пройдет в столице Казахстана 15 июля. Матчевая встреча пройдет в ЛД «Казахстан» и начнется в 15:00.