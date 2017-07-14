Мейуэзер спародировал Макгрегора, Макгрегор послал Мейуэзера, бойцы едва не подрались из-за флага Ирландии
13 июля в Торонто состоялась вторая
пресс-конференция в преддверии боя Флойда Мейуэзера и Коннора Макгрегора.
Бойцы вновь решили устроить из нее безумное шоу. Во время дуэли взглядов Мейуэзер решил спародировать энергичные движения Макгрегора.
Ирландец в ответ уговорил зрителей в матерной форме оскорблять Мейуэзера, а также заявил, что американец не умеет читать.
Мейуэзер в одном из эпизодов внезапно достал флаг Ирландии и накинул его на плечи. Макгрегор предупредил оппонента, что убьет его, если тот
Первая конференция бойцов состоялась в
Макгрегор и Мейуэзер встретятся 26 августа в
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