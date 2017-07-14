Мейуэзер спародировал Макгрегора, Макгрегор послал Мейуэзера, бойцы едва не подрались из-за флага Ирландии

Бойцы вновь решили устроить из нее безумное шоу. Во время дуэли взглядов Мейуэзер решил спародировать энергичные движения Макгрегора.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Face-to-face again! <a href="https://twitter.com/FloydMayweather">@FloydMayweather</a> vs. <a href="https://twitter.com/TheNotoriousMMA">@TheNotoriousMMA</a> at <a href="https://twitter.com/hashtag/MayMacWorldTour?src=hash">#MayMacWorldTour</a> <a href="https://t.co/wUY7Rzy5uM">pic.twitter.com/wUY7Rzy5uM</a></p>— UFC (@ufc) <a href="https://twitter.com/ufc/status/885274965284577281">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ирландец в ответ уговорил зрителей в матерной форме оскорблять Мейуэзера, а также заявил, что американец не умеет читать.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WWqXnL3_8P8?ecver=1?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мейуэзер в одном из эпизодов внезапно достал флаг Ирландии и накинул его на плечи. Макгрегор предупредил оппонента, что убьет его, если тот что-то сделает с флагом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The flag or the bag? <a href="https://twitter.com/FloydMayweather">@FloydMayweather</a> vs. <a href="https://twitter.com/TheNotoriousMMA">@TheNotoriousMMA</a>!<a href="https://twitter.com/hashtag/MayMacWorldTour?src=hash">#MayMacWorldTour</a> <a href="https://t.co/4NMtNna9WD">pic.twitter.com/4NMtNna9WD</a></p>— UFC (@ufc) <a href="https://twitter.com/ufc/status/885281815103025152">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первая конференция бойцов состоялась в Лос-Анджелесе и также была наполнена яркими событиями.