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https://sport.mail.ru/news/boxing/30381474/
14 июля 2017, 0:10 | Бокс | Спорт-Экспресс

Мейуэзер спародировал Макгрегора, Макгрегор послал Мейуэзера, бойцы едва не подрались из-за флага Ирландии

13 июля в Торонто состоялась вторая пресс-конференция в преддверии боя Флойда Мейуэзера и Коннора Макгрегора.

Бойцы вновь решили устроить из нее безумное шоу. Во время дуэли взглядов Мейуэзер решил спародировать энергичные движения Макгрегора.

Ирландец в ответ уговорил зрителей в матерной форме оскорблять Мейуэзера, а также заявил, что американец не умеет читать.

Мейуэзер в одном из эпизодов внезапно достал флаг Ирландии и накинул его на плечи. Макгрегор предупредил оппонента, что убьет его, если тот что-то сделает с флагом.

Первая конференция бойцов состоялась в Лос-Анджелесе и также была наполнена яркими событиями.

Макгрегор и Мейуэзер встретятся 26 августа в Лас-Вегасе. Бой пройдет по правилам бокса.
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