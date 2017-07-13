Бой Джошуа — Кличко может пройти на T-Mobile Arena
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа, продолжает изучать варианты для места проведения потенциального реванша между своим клиентом и Владимиром Кличко.
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© AP 2017
По его словам, фаворитом на проведение боя является
«Нам провели экскурсию по
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