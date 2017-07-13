Хрюнов: Переход профессионалов к Федерации бокса РФ направлен на интересы спортсменов

Руководство ФБР в среду сообщило, что федерация будет полностью контролировать все вопросы, связанные с развитием любительского и профессионального бокса в стране. Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта РФ.

«Это большая эпоха. Я благодарен Федерации профессионального бокса России, президенту Виктору Петровичу Агееву за то время, которое и я прожил вместе с ними, и которое работала федерация. Это была серьезная организация, которая проделала серьезную работу. А изменения, как понимаю, лишь построены на интересах боксеров. То есть, у боксеров будет больше возможности получать помощь у федерации, увеличится число профессиональных боксеров, появятся титулы чемпионов России в каждом весе, изменится бизнес-среда. Действительно, этим должно заниматься государство», — сказал Хрюнов по телефону.

«Такие решения во всем мире приняты. То есть, это решение в правильном направлении. Я сам планирую в начале августа обратиться за промоутерской лицензией, сдать экзамены и возобновить свою деятельность», — добавил собеседник агентства.