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https://sport.mail.ru/news/boxing/30377101/
13 июля 2017, 15:48 | Бокс | Р-Спорт

Хрюнов: Переход профессионалов к Федерации бокса РФ направлен на интересы спортсменов

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Переход профессионального бокса под курирование Федерации бокса России (ФБР) направлен на интересы самих спортсменов, заявил агентству «Р-Спорт» известный промоутер Владимир Хрюнов.

Руководство ФБР в среду сообщило, что федерация будет полностью контролировать все вопросы, связанные с развитием любительского и профессионального бокса в стране. Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта РФ.

«Это большая эпоха. Я благодарен Федерации профессионального бокса России, президенту Виктору Петровичу Агееву за то время, которое и я прожил вместе с ними, и которое работала федерация. Это была серьезная организация, которая проделала серьезную работу. А изменения, как понимаю, лишь построены на интересах боксеров. То есть, у боксеров будет больше возможности получать помощь у федерации, увеличится число профессиональных боксеров, появятся титулы чемпионов России в каждом весе, изменится бизнес-среда. Действительно, этим должно заниматься государство», — сказал Хрюнов по телефону.

«Такие решения во всем мире приняты. То есть, это решение в правильном направлении. Я сам планирую в начале августа обратиться за промоутерской лицензией, сдать экзамены и возобновить свою деятельность», — добавил собеседник агентства.
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