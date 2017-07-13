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https://sport.mail.ru/news/boxing/30375751/
13 июля 2017, 14:07 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер — Макгрегору: Если так уверен в своей победе, поставь на кон гонорар

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в ходе пресс-тура перед боем с Конором Макгрегором призвал своего оппонента подкрепить громкие заявления о грядущей победе действиями.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в пяти весовых категориях <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> в ходе <nobr>пресс-тура</nobr> перед боем с <span class=error>Конором</span> Макгрегором призвал своего оппонента подкрепить громкие заявления о грядущей победе действиями. Увеличить
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Американец предложил ирландскому бойцу поставить на кон свой гонорар, раз он так уверен в победе. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

«Если ты веришь в себя, то сделай ставку на весь свой чек. Подними давление. Я не ухожу, не сгибаюсь под давлением. Я лучший. Я знаю, что являюсь лучшим», — цитирует Мейвезера BoxingScene.
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