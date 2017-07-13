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Американец предложил ирландскому бойцу поставить на кон свой гонорар, раз он так уверен в победе. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Если ты веришь в себя, то сделай ставку на весь свой чек. Подними давление. Я не ухожу, не сгибаюсь под давлением. Я лучший. Я знаю, что являюсь лучшим», — цитирует Мейвезера BoxingScene.