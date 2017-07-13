Хрюнов: Боксерское шоу на Красной площади 22 июля в прямом эфире покажут на BoxNation

Алоян 22 июля на Красной площади встретится с представителем Никарагуа Марвином Солано в бою за титул WBC Silver во втором наилегчайшем весе, а экс-чемпион WBA во втором среднем весе Чудинов в первом поединке после неудачного титульного боя с британцем Джорджем Гроувзом встретится с мексиканцем Адрианом Луной Флоресом. Также на ринг выйдут россияне Егор Мехонцев, Станислав Каштанов и Магомед Мадиев.

«Шоу 22 июля будет показано в прямом эфире на британском телеканале BoxNation», — сказал Хрюнов по телефону.

Также двукратные олимпийские чемпионы Борис Лагутин, Олег Саитов и Алексей Тищенко 22 июля на Красной площади проведут открытый урок; именитые боксеры в семи федеральных округах одновременно примут участие в аналогичных тренировках. Федерация бокса России намерена подать заявку на включение события с участием около 10 тысяч человек в Книгу рекордов Гиннесса.