Хрюнов: Боксерское шоу на Красной площади 22 июля в прямом эфире покажут на BoxNation
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Боксерское шоу 22 июля на Красной площади с участием россиян Миши Алояна и Федора Чудинова будет транслироваться в прямом эфире на британском телеканале BoxNation, заявил агентству «Р-Спорт» известный промоутер, один из организаторов мероприятия Владимир Хрюнов.
Алоян 22 июля на Красной площади встретится с представителем Никарагуа Марвином Солано в бою за титул WBC Silver во втором наилегчайшем весе, а
«Шоу 22 июля будет показано в прямом эфире на британском телеканале BoxNation», — сказал Хрюнов по телефону.
Также двукратные олимпийские чемпионы Борис Лагутин, Олег Саитов и Алексей Тищенко 22 июля на Красной площади проведут открытый урок; именитые боксеры в семи федеральных округах одновременно примут участие в аналогичных тренировках. Федерация бокса России намерена подать заявку на включение события с участием около 10 тысяч человек в Книгу рекордов Гиннесса.
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