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13 июля 2017, 14:00 | Бокс | Р-Спорт

Хрюнов: Боксерское шоу на Красной площади 22 июля в прямом эфире покажут на BoxNation

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Боксерское шоу 22 июля на Красной площади с участием россиян Миши Алояна и Федора Чудинова будет транслироваться в прямом эфире на британском телеканале BoxNation, заявил агентству «Р-Спорт» известный промоутер, один из организаторов мероприятия Владимир Хрюнов.

Алоян 22 июля на Красной площади встретится с представителем Никарагуа Марвином Солано в бою за титул WBC Silver во втором наилегчайшем весе, а экс-чемпион WBA во втором среднем весе Чудинов в первом поединке после неудачного титульного боя с британцем Джорджем Гроувзом встретится с мексиканцем Адрианом Луной Флоресом. Также на ринг выйдут россияне Егор Мехонцев, Станислав Каштанов и Магомед Мадиев.

«Шоу 22 июля будет показано в прямом эфире на британском телеканале BoxNation», — сказал Хрюнов по телефону.

Также двукратные олимпийские чемпионы Борис Лагутин, Олег Саитов и Алексей Тищенко 22 июля на Красной площади проведут открытый урок; именитые боксеры в семи федеральных округах одновременно примут участие в аналогичных тренировках. Федерация бокса России намерена подать заявку на включение события с участием около 10 тысяч человек в Книгу рекордов Гиннесса.
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