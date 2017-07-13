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13 июля 2017, 13:00 | Бокс | УНИАН

Кличко: Да, я думаю о спортивной пенсии

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко заявил, что думает о завершении карьеры, сообщает портал womo.ua.

По мнению украинского боксера важно извлекать уроки из неудач. Увеличить
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«Мой последний поединок (с британцем Энтони Джошуа. — Прим. ред.) был не таким успешным. Я к этому привык, ничего страшного. Не всегда в жизни складывается все так, как хочется. Но тут важно извлекать уроки и разбираться, почему так произошло», — заявил Кличко на открытом мастер-классе «Школы успеха», организованном Klitschko Foundation.

«В 41 год я думаю о том, как буду выстраивать карьеру дальше. Да, я думаю о спортивной пенсии, но сидеть и жить воспоминаниями о прошлом я не собираюсь ни в коем случае. Только вперед! Больше учиться, больше знать, больше мечтать, ведь человек, стоя на одном месте, падает назад. Поэтому только вперед — к новым знаниям и осуществлению новых целей», — добавил Владимир Кличко.

29 апреля британец Джошуа в Лондоне нокаутировал Кличко в 11-м раунде. Украинский боксер еще не озвучивал своего решения по поводу того, воспользуется ли он правом на реванш, которое закреплено в контракте.
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