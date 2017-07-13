Боб Арум: Головкин и «Канело» обладают тяжелыми руками и нокаутирующей мощью

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— Это потрясающий бой, очень конкурентный поединок, который я определенно буду смотреть. Не знаю, будет ли в нем нокаут или нет. У них обоих тяжелые руки и нокаутирующая мощь. Нужно хорошо ударить, чтобы нокаутировать соперника, — сказал Арум в интервью Aleetboxing.