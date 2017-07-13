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https://sport.mail.ru/news/boxing/30373178/
13 июля 2017, 11:22 | Бокс | Sports.kz

Боб Арум: Головкин и «Канело» обладают тяжелыми руками и нокаутирующей мощью

Глава Top Rank Promotions Боб Арум считает, что Геннадий Головкин и Сауль Альварес имеют потенциал завершить свой поединок нокаутом, сообщает Sports.kz.

Глава Top <span class=error>Rank</span> Promotions Боб <span class=error>Арум</span> считает что Геннадий <span class=error>Головкин</span> и <span class=error>Сауль</span> Альварес имеют потенциал завершить свой поединок нокаутом сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Это потрясающий бой, очень конкурентный поединок, который я определенно буду смотреть. Не знаю, будет ли в нем нокаут или нет. У них обоих тяжелые руки и нокаутирующая мощь. Нужно хорошо ударить, чтобы нокаутировать соперника, — сказал Арум в интервью Aleetboxing.

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