Советник Пакьяо недоволен комментариями Роуча о невыплате гонорара

Сам Мэнни ранее заявил, что Роучу платит не он лично, а его промоутер Боб Арум.



«В течение последних пяти лет мы поручали нашему промоутеру вычитать указанные платежи (тренерам и катмену) из нашего гарантированного гонорара. Именно так на протяжении последних пяти лет люди, работающие в углу Мэнни, и получали свои деньги.



Если у Фредди была какая-то озабоченность по данному вопросу, он должен был обсудить это с Мэнни, а не в средствах массовой информации», — цитирует Конца BoxingScene.