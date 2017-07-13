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https://sport.mail.ru/news/boxing/30372963/
13 июля 2017, 11:07 | Бокс | Чемпионат.com

Советник Пакьяо недоволен комментариями Роуча о невыплате гонорара

Советник Мэнни Пакьяо Майкл Конц недоволен тем, что тренер филиппинца Фредди Роуч заявил в СМИ, что ещё не получил от боксёра оплаты за подготовку к бою с Джеффом Хорном.

Советник <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> Майкл Конц недоволен тем что тренер филиппинца <span class=error>Фредди</span> <span class=error>Роуч</span> заявил в СМИ что ещё не получил от боксёра оплаты за подготовку к бою с <span class=error>Джеффом</span> Хорном. Увеличить
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Сам Мэнни ранее заявил, что Роучу платит не он лично, а его промоутер Боб Арум.

«В течение последних пяти лет мы поручали нашему промоутеру вычитать указанные платежи (тренерам и катмену) из нашего гарантированного гонорара. Именно так на протяжении последних пяти лет люди, работающие в углу Мэнни, и получали свои деньги.

Если у Фредди была какая-то озабоченность по данному вопросу, он должен был обсудить это с Мэнни, а не в средствах массовой информации», — цитирует Конца BoxingScene.
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