К так называемому бою года у меня отношение неоднозначное. Как спортивное событие он мне абсолютно неинтересен, так как в нём нет интриги. Каким бы талантливым смелым и куражистым ни был Макгрегор, выиграть он может, только если соперник получит травму во время боя, потому что нельзя за полгода научиться тому, чему люди учатся всю жизнь. Однако как явление в мире спорта это событие очень интересно, потому что в нём встречаются прошлое и будущее, а будущее в истории побеждает всегда. Поэтому как бы ни прошёл этот бой, Макгрегор будет в нём победителем вне зависимости от исхода.

Почему Макгрегор — это будущее.

По общему признанию первый раунд дебатов ирландец выиграл. Он выглядел свежее, эффектнее, зажигательнее. Яркий костюм с белыми полосами, составленными из букв «FUCK YOU», которые не нуждаются в переводе, умение заводить толпу даже с выключенным микрофоном, когда супервайзор читает свой скучный текст по бумажке, и, наконец, выигранная перепалка. «Да кого ты нокаутировал за последние 20 лет?» — бросил заскучавший Макгрегор в ответ на дежурное обещание его вырубить. Действительно, король защиты красавчик Флойд имеет массу боксёрских достоинств, но нокаутирующий удар к нему явно не имеет никакого отношения.

Самое интересное в том, что за ирландцем стоит молодая аудитория фанатов ММА, которых в возрасте до 30 уже больше, чем поклонников бокса. Для многих из них Мейвезер — это скучный отживший своё динозавр, а потому с наивностью розовощёких тинейджеров, они искренне верят, что их кумир может его победить. Его единственный шанс влезть под кожу Флойду на всех этих публичных мероприятий и попытаться вывести из равновесия, как это получилось с Жозе Алду, но беда в том, что съевшего всех собак округи в этой жизни Мейвезера так не разведёшь. Зато симпатии масс явно будут на стороне Макгрегора. Сейчас уже солидные дедушки в смокингах и с сигарами, которые ещё 10 лет назад говорили через губу об ММА, что это, дескать, клоунский спорт для неудачников, а вот бокс настоящее искусство, не вызывают ничего, кроме улыбки. ММА идёт по жизни маршем, а боксу, хочет он того или нет, приходится отходить в сторонку.

Почему Мейвезер — это прошлое.

Американец на мероприятии не удивил ни одеждой, ни высказываниями. Его худи в цветах американского флага, неброская кепка и выкрикивание речетатива в толпу — это привет гангста-рэпу 90-х, в которые Мейвезер и сформировался как боксёр. Сейчас таким прикидом трудно кого-то удивить, да и не особо к этому Флойд стремился. Так же, почти речетативом, он говорил дежурные фразы о том, как «надерёт Макгрегору задницу» и что готов это сделать даже в четырёхунцовых перчатках. Наверное, кто-то из его фанатов даже в это поверил, но выглядело это неестественно и смешно.

Главным же перформансом, который сказал о Мейвезере всё — стал вытащенный из-за пазухи чек с 9-значной суммой, когда закончились аргументы. Круче тот, у кого больше денег, — и в этом вся философия Флойда. Деньги — единственный стимул, который ещё гонит его в ринг. В его глазах уже давно нет прежнего огня, но он готов добротно, как высококлассный ремесленник, делать свою работу как в зале для пресс-конференций, так и в ринге, а сумма в чеке — один из немногих оставшихся действенных аргументов мира бокса против мира ММА.

Почему сам бой не стоит таких денег.

Дуэль взглядов в Лос-Анжелесе дала старт целому промо-туру. Бойцов ждёт ещё с полдюжины конференций в других городах с каждодневными цирковыми шоу и посыланием друг друга в кругосветное пешее путешествие. Смотреть это стоит, потому что, во-первых, показывают в Сети бесплатно, а во-вторых, сам бой, который обойдётся в 90 долларов, стоить этих денег точно не будет и обернётся ещё большим разочарованием, чем бой Флойда с Пакьяо.



Почему я настроен так пессимистично? Потому что это неизбежный исход любого поединка, в котором один боец умеет, но не хочет, а другой хочет, но не умеет. Бокс и ударная техника в ММА — это совершенно разные вещи, поэтому не стоит испытывать иллюзий по поводу навыков и ударной мощи Макгрегора. В ринге он просто не сможет попасть по Мейвезеру, как не могли полсотни его предыдущих соперников. Рисковать и зарубаться Флойд также не будет, а поведёт бой на тихой волне. Не исключено, что он пройдёт и все 12 раундов, но может закончиться и чуть раньше, когда опустеет маленький бензобак Конора. Мейвезер получит свою девитизначную сумму, покроет долги, а Макгрегору ещё скажут спасибо благодарные последователи, ведь будущее за ММА.

Александр Круглов