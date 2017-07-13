90 баксов на ветер. Почему шоу Мейвезер — Макгрегор круче боя
Как пиджак может послать, доллары вместо огня в глазах Мейвезера, победа Макгрегора в дебатах и почему сам бой не стоит $ 90.
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К так называемому бою года у меня отношение неоднозначное. Как спортивное событие он мне абсолютно неинтересен, так как в нём нет интриги. Каким бы талантливым смелым и куражистым ни был Макгрегор, выиграть он может, только если соперник получит травму во время боя, потому что нельзя за полгода научиться тому, чему люди учатся всю жизнь. Однако как явление в мире спорта это событие очень интересно, потому что в нём встречаются прошлое и будущее, а будущее в истории побеждает всегда. Поэтому как бы ни прошёл этот бой, Макгрегор будет в нём победителем вне зависимости от исхода.
Почему Макгрегор — это будущее.
По общему признанию первый раунд дебатов ирландец выиграл. Он выглядел свежее, эффектнее, зажигательнее. Яркий костюм с белыми полосами, составленными из букв «FUCK YOU», которые не нуждаются в переводе, умение заводить толпу даже с выключенным микрофоном, когда супервайзор читает свой скучный текст по бумажке, и, наконец, выигранная перепалка. «Да кого ты нокаутировал за последние 20 лет?» — бросил заскучавший Макгрегор в ответ на дежурное обещание его вырубить. Действительно, король защиты красавчик Флойд имеет массу боксёрских достоинств, но нокаутирующий удар к нему явно не имеет никакого отношения.
Самое интересное в том, что за ирландцем стоит молодая аудитория фанатов ММА, которых в возрасте до 30 уже больше, чем поклонников бокса. Для многих из них Мейвезер — это скучный отживший своё динозавр, а потому с наивностью розовощёких тинейджеров, они искренне верят, что их кумир может его победить. Его единственный шанс влезть под кожу Флойду на всех этих публичных мероприятий и попытаться вывести из равновесия, как это получилось с Жозе Алду, но беда в том, что съевшего всех собак округи в этой жизни Мейвезера так не разведёшь. Зато симпатии масс явно будут на стороне Макгрегора. Сейчас уже солидные дедушки в смокингах и с сигарами, которые ещё 10 лет назад говорили через губу об ММА, что это, дескать, клоунский спорт для неудачников, а вот бокс настоящее искусство, не вызывают ничего, кроме улыбки. ММА идёт по жизни маршем, а боксу, хочет он того или нет, приходится отходить в сторонку.
Почему Мейвезер — это прошлое.
Американец на мероприятии не удивил ни одеждой, ни высказываниями. Его худи в цветах американского флага, неброская кепка и выкрикивание речетатива в толпу — это привет
Главным же перформансом, который сказал о Мейвезере всё — стал вытащенный
Почему сам бой не стоит таких денег.
Дуэль взглядов в
Почему я настроен так пессимистично? Потому что это неизбежный исход любого поединка, в котором один боец умеет, но не хочет, а другой хочет, но не умеет. Бокс и ударная техника в ММА — это совершенно разные вещи, поэтому не стоит испытывать иллюзий по поводу навыков и ударной мощи Макгрегора. В ринге он просто не сможет попасть по Мейвезеру, как не могли полсотни его предыдущих соперников. Рисковать и зарубаться Флойд также не будет, а поведёт бой на тихой волне. Не исключено, что он пройдёт и все 12 раундов, но может закончиться и чуть раньше, когда опустеет маленький бензобак Конора. Мейвезер получит свою девитизначную сумму, покроет долги, а Макгрегору ещё скажут спасибо благодарные последователи, ведь будущее за ММА.
Александр Круглов
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