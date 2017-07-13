Мейвезер задолжал по налогам ещё $ 7,2 млн за 2010 год

Ранее сообщалось о претензиях со стороны IRS к американскому боксёру на $ 22,2 млн за 2015 год, Примечательно, что в 2015 году американец провёл свой самый денежный бой против Мэнни Пакьяо, за который заработал порядка $ 250 млн.



Сам Мейвезер в соцсетях публично отверг претензии IRS, заявив, что за 2015 год налоговая служба получила от него $ 26 млн и он не понимает, чего от него хотят ещё.