Пакьяо заявил о том, что не собирается завершать карьеру
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил о том, что не рассматривает вариант с завершением карьеры.
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«Я люблю этот спорт и пока страсть меня не покинет, я продолжу драться за бога, свою семью, фанатов и страну», — цитирует Пакьяо Boxing News 24.
Также филиппинец поделился мнением о судействе в проигранном поединке с австралийцем Джеффом Хорном.
«Пусть люди судят сами. Мы уже видели плохое судейство, когда судьи манипулировали результатом. Меня уже ничто не удивляет», — заявил Пакьяо.
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