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https://sport.mail.ru/news/boxing/30369685/
13 июля 2017, 1:52 | Бокс | Газета.Ру

Пакьяо заявил о том, что не собирается завершать карьеру

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил о том, что не рассматривает вариант с завершением карьеры.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> заявил о том что не рассматривает вариант с завершением карьеры. Увеличить
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«Я люблю этот спорт и пока страсть меня не покинет, я продолжу драться за бога, свою семью, фанатов и страну», — цитирует Пакьяо Boxing News 24.

Также филиппинец поделился мнением о судействе в проигранном поединке с австралийцем Джеффом Хорном.

«Пусть люди судят сами. Мы уже видели плохое судейство, когда судьи манипулировали результатом. Меня уже ничто не удивляет», — заявил Пакьяо.
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