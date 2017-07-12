Дрозд: Администрация Кемеровской области проверит факты из письма боксеров к федерации

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Ранее Федерация бокса России в лице генерального секретаря Умара Кремлева вынесла решение о рекомендации аннулировать аккредитацию Федерации бокса Кузбасса. Данное решение было принято в рамках рассмотрения нарушений внутри региональной организации.

Причиной для проведения заседания стало письмо, которое написали тренеры и спортсмены региона на имя председателя высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексея Рубежного с просьбой разобраться в ситуации с проблемами развития бокса в Кемеровской области. В частности, в письме упоминались вопросы об отсутствии необходимого финансирования.

«Для меня репутация бокса Кузбасса выше личных амбиций, — сказал Дрозд. — В настоящее время совместно с администрацией Кемеровской области мы будем проводить мероприятия, направленные на выявление фактов, изложенных в публикациях и письме, подписанном четырьмя спортсменками Федерации бокса Кузбасса. Хочу сказать, что мы обязаны и готовы работать строго в правовом поле, полностью опираясь на федеральный закон о спорте. А также хочу отметить, что действие государственной региональной аккредитации спортивной федерации имеет полномочия приостановить лишь орган исполнительной власти субъекта РФ».

Слишком серьезные обвинения

Дрозд также отметил, что все факты, изложенные в письме кузбасских боксеров, будут полностью проверены.

«Надо отметить, что вещи, указанные в письме, не будут рассмотрены половинчато (ситуация не та — слишком серьезные обвинения) — либо это прямое указание на должностные злоупотребления, требующее оперативных оргвыводов, либо это наговор, направленный на дискредитацию кузбасского бокса, на который будет немедленная реакция, — сказал собеседник агентства. — Я привык принимать решения, глядя прямо в глаза собеседнику. Обиды, проблемы, тревоги — все это нормальные переживания для людей спорта, для людей бокса, которые живут им. Но взвешенное решение — это то, что обосновано фактами, цифрами, документами, иначе — произвол, когда мнение подменяет объективную ситуацию, а эмоции — рациональное решение».

Дрозд возглавил Федерацию бокса Кузбасса в конце марта нынешнего года.