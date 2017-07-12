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12 июля 2017, 16:04 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: Федерация бокса России будет выдавать промоутерам лицензии на год

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Российские промоутерские компании ежегодно будут проходить аттестацию в Федерации бокса России (ФБР), лицензии будут выдаваться сроком на один год для улучшения качества организации спортивных мероприятий, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

Руководство ФБР в среду сообщило, что федерация будет полностью контролировать все вопросы, связанные с развитием любительского и профессионального бокса в стране. Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта РФ.

«Промоутерским компаниям лицензии будут выдаваться ежегодно, чтобы промоутеры повышали свою квалификацию и качество вечеров бокса, которые проходят в России, — сказал по телефону Кремлев. — Требования станут жесткими, каждый промоутер должен проходить аттестацию в Федерации бокса России. Все проводимые в России мероприятия будут четко контролироваться. Будет установлен порядок, как должны проходить бои и осуществляться отдельные нюансы, как, к примеру, тейпирование боксеров».

«Мы будем направлять на соревнования технического делегата федерации, чтобы он оценивал, не нарушаются ли права боксеров, правила профессионального бокса, все ли сдали лицензию и прошли медицинское обследование, — продолжил собеседник агентства. — Это будет проверяться до начала поединков, чтобы все детали соответствовали тому порядку, который выстроит Федерация бокса России».
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МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Руководство Федерации бокса России (ФБР) будет полностью контролировать все вопросы, связанные с развитием любительской и профессиональной разновидности данного вида спорта в стране, сообщается в релизе пресс-службы организации.
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